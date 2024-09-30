В Татарстане 30 сентября вагон грузового поезда сошёл с рельсов

Вагон одного из поездов сошел с рельсов на станции Тихоново в РТ. Об этом рассказали в Куйбышевской ж/д в ТГ.

Все случилось 30 сентября 2024 года, в 13:22. По этой причине движение поездов на время остановлено. Некоторые пассажирские составы задерживаются. Кроме того, в сообщении сказано, что потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего пока выясняются. Для ликвидации последствий были направлены спецпоезда.

В Камской транспортной прокуратуре сообщили, что в Татарстане были повреждены элементы верхнего строения ж/д пути. Эксперты проверят причины и примет меры все необходимые меры.

Ранее мы писали о том, что в 13 школах Республики Татарстан нашли кишечную палочку и стафилококк.

В 2023 году сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в школьных столовых РТ 1870 нарушений. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора Татарстан Марина Патяшина.