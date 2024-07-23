Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 24 июля ожидается ухудшение погоды

25 июля пройдет дождь с грозой

pixabay.com

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В РТ и Казани днем и вечером 24 июля 2024 года, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По информации Гидрометцентра, в этот день будут гроза, дождь и ветер до 20 м/с.

25 июля пройдет дождь с грозой. Температура воздуха будет на уровне +9...+21 градуса. В пятницу ожидается аналогичная погода: днем +16 ...+21 градуса, а ночью +8...+13 градусов.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан вошла в топ-10 лучших субъектов по наибольшему изготовлению органической продукции. Регион оказался на 6 месте. Об этом рассказали в Роскачестве. В РТ есть 7 таких компаний.

Кроме того, мы говорили, что альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков. Прокуратура организовала проверку после некоторых случаев. Учреждение получило штраф в размере 50 тысяч рублей. Исправительная колония попросила специалистов смягчить наказание и суд все-таки пошёл им навстречу.

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