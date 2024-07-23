Татарстан на 6 месте в топе-10 органических регионов РФ

Республика Татарстан вошла в топ-10 лучших субъектов по наибольшему изготовлению органической продукции. Регион оказался на 6 месте. Об этом рассказали в Роскачестве. В РТ есть 7 таких компаний.

На первой позиции находится Воронежская область, там зафиксировано 17 изготовителей органических продуктов.

Эксперты напомнили, что лишь получение сертификата в в Росаккредитации органе даёт право организации называть свою продукцию органической и вносить на упаковку маркировку «Органик».

Ранее мы писали о том, что в Татарстане Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалист также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %. Эксперт рассказала, что сейчас популярны пропаганда одиночества.