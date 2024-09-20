Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Ночью похолодает до +7

Екатерина Елисеева

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В Республике Татарстан в субботу, 21 сентября 2024 года, ожидаются осадки в виде дождя на протяжении всех суток.

По информации метеорологов Гидрометцентра Татарстана, будет дуть западный и северо-западный ветер до 10 метров в секунду, а днем до 14 метров в секунду.

Ночью похолодает до +7...+12 градусов, днём потеплеет до +15...+20 градусов.

Ранее мы писали о том, что жительница Татарстана, которая потеряла своего малыша из-за халатности медиков, была права: вину врачей доказала экспертиза.

Челнинка хотела поехать на роды в РКБ, однако не получила направление в Набережных Челнах Татарстана. Акушеры не стали проводить кесарево сечение, несмотря на то, что это было необходимо. Было заведено уголовное дело за смерть по неосторожности. Пока девушка ждала экспертизы, срок давности дела просто истёк.

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