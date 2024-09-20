Челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челнинских врачей и оказалась права

Жительница Татарстана, которая потеряла своего малыша из-за халатности медиков, была права: вину врачей доказала экспертиза.

Местная жительница хотела поехать на роды в РКБ, однако не получила направление в Набережных Челнах. Акушеры не стали проводить кесарево сечение, несмотря на то, что это было необходимо. Малышка появилась на свет без сердцебиения. Врачи возобновили ритм, но, к сожалению, ребенок умер. Было заведено уголовное дело за смерть по неосторожности. Пока девушка ждала экспертизы, срок давности дела просто истёк. Жительница Татарстан убеждена, что уголовное дело было затянуто из-за того, что бывший главный врач КДМЦ дал взятку директору комитета. Теперь за сотрудников полиции взялся СК России.

По информации 4 экспертизы: медики не контролировали состояние ребенка в утробе и не наблюдали за беременной девушкой. По этой причине у неё появилась преэклампсия (повышенное давление) и немного отслоилась плацента — плоду просто не хватало воздуха. Алёна ждёт, когда уголовное дело возобновится. Девушка подала иск на Следственный комитет Челнов и планирует подать еще и на морг, пишет Mash Iptash.