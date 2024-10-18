В Татарстане 19 октября ожидается туман

Сотрудники Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ опубликовали предупреждение.

Стало известно, что ночью и утром в 19 октября 2024 года в республике, в том числе в Казани, местами прогнозируется туман.

Напомним, в регионе в настоящее время действует штормовое предупреждение. Сейчас сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность лесов.

До 24 октября 2024 года, в некоторых центральных и восточных районах Татарстана пожароопасность будет соответствовать 5 и 4 классам.

Ранее мы писали о том, что Государственный совет Республики Татарстан внес в Государственную думу законопроект, который устанавливает арест имущества уехавших из страны, если они будут вести противоправную деятельность против Российской Федерации.

Так, появится законная возможность в дистанционном формате привлечь к ответственности некоторых граждан России.