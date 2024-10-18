В ГД Татарстана внесли законопроект о наказании уехавших жителей России

Государственный совет РТ внес в Государственную думу законопроект, который устанавливает арест имущества уехавших из страны, если они будут вести противоправную деятельность против РФ. Документ появился на сайте.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы и соавтор идеи сообщил, что цель законопроекта — профилактика и пресечение фактов совершения россиянами в других странах действий, которые направлены против госбезопасности.

Изменения будут внесены в ст. 1.8 КоАП РФ. Так, появится законная возможность в дистанционном формате привлечь к ответственности некоторых граждан России.

Ранее мы писали о том, что между Казанью и Лаишево ограничат движение грузовиков. Об этом рассказали в администрации Лаишевского района. Автовладельцам рекомендуют учитывать данные об ограничении и заранее планировать свой путь.