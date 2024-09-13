В Татарстане 13 сентября ожидается ветер до 10 м/с и понижение температуры

13 сентября 2024 года, в РТ сохранится аномальное тепло, однако температура немного уменьшится. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

В регионе прогнозируется переменная облачность. Вероятность выпадения сильных дождей маловероятна.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

После ночи +6...+11 градусов, днем по Татарстану температура поднимется до +21 градуса и до +26 градусов в региональной столице Республики.

14 и 15 сентября ночью прогнозируется от +3 до +9 градусов, а в дневное время до +25.

Ранее мы писали о том, что в селе Куркачи Республики Татарстан девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась.

Девушка протащила мужчину на капоте, включила дворники, чтобы он упал и скрылась. 12 сентября 2024 года, Алексей был в травмпункте. Что с ним?