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В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и 2 детсада
В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

Екатерина Елисеева

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Без водоснабжения остались 2 десятка домов, общежития Казанского Федерального Университета и 2 детских сада в Советском районе Казани. Причина - авария на коммунальных сетях. Об этом рассказали в «Водоканале» «Бизнес Онлайн».

Отключение воды коснулось больше 10 домов, общежития вуза и 2 детских садов, которые находятся на улицах Авиахима, Челнинская, Красной Позиции и Аделя Кутуя. Вчера специалисты проводили аварийные работы, вода в домах жителей Казани должна была появиться к 6 утра.

Ранее свидетель прислал фото на котором видно, как вода затопила проезжую часть, пешеходный переход и тротуар, пишет inkazan.

Напомним, мы писали о том, что прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге.

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