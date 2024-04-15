В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и 2 детсада

Без водоснабжения остались 2 десятка домов, общежития Казанского Федерального Университета и 2 детских сада в Советском районе Казани. Причина - авария на коммунальных сетях. Об этом рассказали в «Водоканале» «Бизнес Онлайн».

Отключение воды коснулось больше 10 домов, общежития вуза и 2 детских садов, которые находятся на улицах Авиахима, Челнинская, Красной Позиции и Аделя Кутуя. Вчера специалисты проводили аварийные работы, вода в домах жителей Казани должна была появиться к 6 утра.

Ранее свидетель прислал фото на котором видно, как вода затопила проезжую часть, пешеходный переход и тротуар, пишет inkazan.

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