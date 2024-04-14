Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

В Татарстане началась проверка по факту ЧП на Волге. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Столкновение двух паромов случилось вечером накануне, 13 апреля рядом с Верхним Услоном.

Ведомство планирует проверить соблюдение требований безопасности. Если будут выявлены недостатки, то может быть возбуждено дело.

Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон была запущена в апреле после того, как на данном участке реки стало возможным движение паромов. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал «Злой Казанец».