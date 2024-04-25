В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату

В Вахитовском районе Казани в ходе земляных работ обнаружили предмет, который был похож на гранату.

Об этом сообщили в телеграм-канале Mash Iptash. Автор поста рассказал, что боеприпас был в земле в районе сквера Котельникова.

Оказалось, что там производили работы муниципальные работники, которые и рассказали о предмете. На место прибыли правоохранители, МЧС и кинологи.

По данным экспертов, предмет был похож на гранату. Кроме того, в сквер отправились саперы.

Ранее мы писали о том, что в исполнительном комитете Нижнекамска назвали причину хлопка 23 апреля.