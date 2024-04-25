В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату
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В Вахитовском районе Казани в ходе земляных работ обнаружили предмет, который был похож на гранату.
Об этом сообщили в телеграм-канале Mash Iptash. Автор поста рассказал, что боеприпас был в земле в районе сквера Котельникова.
Оказалось, что там производили работы муниципальные работники, которые и рассказали о предмете. На место прибыли правоохранители, МЧС и кинологи.
По данным экспертов, предмет был похож на гранату. Кроме того, в сквер отправились саперы.
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