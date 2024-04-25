В исполкоме Нижнекамска назвали причину хлопка 23 апреля
pixabay.com
Причина громкого звука, который напугал жителей Нижнекамска Татарстана вечером 23 апреля 2024 года, взрыв петарды.
Об этом рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района Артур Салахов.
Мужчина отметил, что разобраться в этом получилось благодаря камерам видеонаблюдения.
Салахов сообщил, что личности, которые причастны к нарушению спокойствия людей, установлены. Информация передана в отделение полиции, пишет НТР 24.
Ранее мы писали о том, что на Аделя Кутуя в Казани нашли бездыханную 83-летнюю пенсионерку. Фото и причина.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань