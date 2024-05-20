В РТ вводят временное ограничение на пребывание в лесу

В Татарстане временно ограничивается доступ граждан в лес и въезд транспортных средств из-за обработки лесных участков от вредных организмов. Постановление о введении ограничений принято Кабинетом министров республики. Ограничения действуют в течение 21 дня с момента вступления постановления в силу.

В рамках работ Министерство лесного хозяйства обязано уведомить лесопользователей за 10 дней до начала обработки и установить предупредительные знаки на границах обрабатываемого участка. Также планируется временное закрытие дорог для проезда транспорта и скота.

Главы районов должны организовать информирование местного населения о запрете и процессе обработки, а также принять меры по защите источников питьевой воды. Министерству поручено приостановить использование лесов на участках обработки и уничтожить вредных организмов.