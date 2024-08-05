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В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%

Причина - требования властей

Екатерина Елисеева

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В РТ с 1 июля выросла плата за ЖКХ на 10,8%, а в отдельных районах на 15,7%. Об этом рассказал глава государственного комитета по Республике Татарстан по тарифам Александр Груничев.

Причина - требования властей, доведение уровня заработной платы до минимального размера оплаты труда, ввод новых коммунальных объектов т.д..

Кроме того, известно, что рост цен на дизель, еду и недвижимость с 1 декабря 2022 года по 1 июля 2024 года был 12,7%, 13,2% и 36,2%. При этом заработная плата за это время увеличилась на 31,2%, а инфляция на продукты — на 12,5% и на услуги — на 17,2%.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград. Принять участие в торгах потенциальный поставщик может будет до 12 августа 2024 года, а выборы пройдут 14 августа.

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