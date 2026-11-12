В Казанском Кремле обсуждают наследие Николая I и модернизацию губернии

В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» стартовало второе секционное заседание Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации». Мероприятие приурочено к 190-летию визита монарха в Казань.

Модераторами встречи выступили председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и доцент кафедры отечественной истории и архивоведения КФУ Андрей Михайлов. Открывая заседание, Анна Громова высоко оценила программу конференции и уровень докладов, представленных в первый день.

Ученые представят исследования, посвященные визиту Николая I в Казанский университет, кадровой реформе системы образования и деятельности Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. Отдельное внимание уделят судьбе татарского просветителя Абдюша Вагапова, православным коллекциям Национального музея РТ, типовой архитектуре Константина Тона в Казани и кодификации церковного права в николаевскую эпоху.

В конференции участвуют исследователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ранее в Национальном музее РТ открылась выставка «Казанская губерния: к 190-летию визита императора Николая I в Казань», которая рассказывает о посещении города в 1836 году и развитии губернии. Экспозиция будет работать до 20 января 2027 года.