Наука

В Казанском Кремле обсуждают наследие Николая I и модернизацию губернии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» стартовало второе секционное заседание Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации». Мероприятие приурочено к 190-летию визита монарха в Казань.

Модераторами встречи выступили председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и доцент кафедры отечественной истории и архивоведения КФУ Андрей Михайлов. Открывая заседание, Анна Громова высоко оценила программу конференции и уровень докладов, представленных в первый день.

Ученые представят исследования, посвященные визиту Николая I в Казанский университет, кадровой реформе системы образования и деятельности Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. Отдельное внимание уделят судьбе татарского просветителя Абдюша Вагапова, православным коллекциям Национального музея РТ, типовой архитектуре Константина Тона в Казани и кодификации церковного права в николаевскую эпоху.

В конференции участвуют исследователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ранее в Национальном музее РТ открылась выставка «Казанская губерния: к 190-летию визита императора Николая I в Казань», которая рассказывает о посещении города в 1836 году и развитии губернии. Экспозиция будет работать до 20 января 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Гид по Казани

день назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

как бороться с крысами в домашних условиях

Кулинария

4 часа назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Польза

3 дня назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

организация дня рождения спб

Не у нас

5 часов назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

2 часа назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Не у нас

5 часов назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку

Кулинария

7 часов назад

Огурцы нарезаю тонкими лентами и прячу внутрь начинку: закуска на Новый год, которая выглядит на миллион
Новости Казани
22 часа назад

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

Не у нас

9 минут назад

Билеты, отели и экскурсии в одном месте: как изменятся путешествия в России

Интересное в Казани

22 часа назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры

Не у нас

35 минут назад

В России выяснили, сколько времени новичкам нужно для адаптации на работе

Новости России

35 минут назад

Какой маникюр сделать на Новый год 2027: оттенки, которые связывают с удачей и достатком
В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный ...
Польза
день назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Новости Татарстана

38 минут назад

Замглавы Госкомитета Татарстана по туризму заключили под домашний арест

Не у нас

49 минут назад

Зеленский сообщил о проблемах со спутниковой связью Starshield на Украине

Не у нас

51 минуту назад

Жителей Украины предупредили о тяжелой зиме и призвали запасаться водой
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
6 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»