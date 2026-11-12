Не у нас

Билеты, отели и экскурсии в одном месте: как изменятся путешествия в России

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Организация путешествий в России может стать значительно проще благодаря развитию искусственного интеллекта и созданию единой государственной информационной системы в сфере туризма. В перспективе туристам не придется самостоятельно искать билеты, сравнивать гостиницы и согласовывать время экскурсий. Часть этих задач смогут выполнять цифровые помощники.

О новых возможностях рассказали 11 ноября на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия» в Москве. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков пояснил, что создаваемая система должна обеспечить туристические компании достоверными сведениями об объектах инфраструктуры и поставщиках услуг.

На основе этих данных бизнес сможет развивать собственные сервисы для путешественников. При этом государственная система будет отвечать за информационную основу, а формирование и продажа туристических продуктов останутся за коммерческими платформами.

Генеральный директор сервиса путешествий «Туту» Вячеслав Дусалеев отметил, что искусственный интеллект постепенно меняет привычный процесс бронирования. Вместо самостоятельного поиска предложений на нескольких сайтах пользователи смогут обращаться к ИИ-агентам, которые подберут подходящие варианты с учетом стоимости, доступности и условий поездки.

Компания уже предоставила ИИ-агентам возможность бронировать путешествия через протокол MCP. По мнению Дусалеева, в будущем цифровые помощники смогут не только рекомендовать отдельные услуги, но и организовывать поездку целиком.

Особое внимание участники обсуждения уделили взаимодействию туристических сервисов. Например, при задержке поезда система сможет учитывать изменения в расписании и помогать путешественнику корректировать время трансфера, заселения или запланированной экскурсии.

Для этого компаниям необходимо договориться об общих правилах обмена данными. Ожидается, что развитие таких технологий сделает планирование отдыха удобнее и позволит путешественникам решать больше организационных вопросов через единый цифровой сервис.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Гид по Казани

день назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

от тараканов эффективное в квартире

Не у нас

5 часов назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Польза

3 дня назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

затирка швов плитки на полу цена в Москве

Кулинария

4 часа назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Не у нас

5 часов назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

2 часа назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Не у нас

5 часов назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку
Новости Казани
22 часа назад

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

Наука

7 минут назад

В Казанском Кремле обсуждают наследие Николая I и модернизацию губернии

Интересное в Казани

день назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

Новости России

35 минут назад

Какой маникюр сделать на Новый год 2027: оттенки, которые связывают с удачей и достатком

Новости Татарстана

39 минут назад

Замглавы Госкомитета Татарстана по туризму заключили под домашний арест
В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный ...
Польза
день назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Не у нас

51 минуту назад

Жителей Украины предупредили о тяжелой зиме и призвали запасаться водой

Кулинария

54 минуты назад

Картошку режу гармошкой и добавляю чесночное масло: на праздничном столе ее разбирают быстрее мяса - рецепт

Не у нас

57 минут назад

В Британии предложили НАТО перейти к наступательным мерам против России
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
6 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»