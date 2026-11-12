Билеты, отели и экскурсии в одном месте: как изменятся путешествия в России

Организация путешествий в России может стать значительно проще благодаря развитию искусственного интеллекта и созданию единой государственной информационной системы в сфере туризма. В перспективе туристам не придется самостоятельно искать билеты, сравнивать гостиницы и согласовывать время экскурсий. Часть этих задач смогут выполнять цифровые помощники.

О новых возможностях рассказали 11 ноября на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия» в Москве. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков пояснил, что создаваемая система должна обеспечить туристические компании достоверными сведениями об объектах инфраструктуры и поставщиках услуг.

На основе этих данных бизнес сможет развивать собственные сервисы для путешественников. При этом государственная система будет отвечать за информационную основу, а формирование и продажа туристических продуктов останутся за коммерческими платформами.

Генеральный директор сервиса путешествий «Туту» Вячеслав Дусалеев отметил, что искусственный интеллект постепенно меняет привычный процесс бронирования. Вместо самостоятельного поиска предложений на нескольких сайтах пользователи смогут обращаться к ИИ-агентам, которые подберут подходящие варианты с учетом стоимости, доступности и условий поездки.

Компания уже предоставила ИИ-агентам возможность бронировать путешествия через протокол MCP. По мнению Дусалеева, в будущем цифровые помощники смогут не только рекомендовать отдельные услуги, но и организовывать поездку целиком.

Особое внимание участники обсуждения уделили взаимодействию туристических сервисов. Например, при задержке поезда система сможет учитывать изменения в расписании и помогать путешественнику корректировать время трансфера, заселения или запланированной экскурсии.

Для этого компаниям необходимо договориться об общих правилах обмена данными. Ожидается, что развитие таких технологий сделает планирование отдыха удобнее и позволит путешественникам решать больше организационных вопросов через единый цифровой сервис.