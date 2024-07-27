В Татарстане зафиксировали 4 случая лихорадки Западного Нила

В РТ уже 4 человека, которые заразились лихорадкой Западного Нила, пришли в стационар. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ рассказывает издание РИА Новости.

Со всеми потерпевшими по телемедицине проводят беседы по правилам лечения сотрудники Национального медицинского исследовательского центра Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Известно, что больше 80% заболеваний фиксируются в субъектах Южного федерального округа. Специалисты думают, что заболеваемость растет в неэндемичных регионах из-за изменения климата и изменения миграционного маршрута птиц.

Чаще заразиться можно после укуса комара.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости. В настоящее время было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ.