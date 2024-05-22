В РТ построят производство агрегатов СПГ за 10 млрд рублей

В Татарстан будет возведен комплекс для производства агрегатов СПГ на сумму 10 млрд рублей.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин и глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев осмотрели строительство комплекса для производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ.

Этот проект уникален для России и важен для технологической независимости страны.

На общей площади 5,5 га будет построено 17 зданий. На первом этапе планируется создание более 50 рабочих мест. Заказчиком проекта является АО "Казанькомпрессормаш". Сдача объекта запланирована на конец текущего года.