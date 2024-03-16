В РТ ожидается переменная облачность без осадков

Гидрометцентр РТ прогнозирует изменчивую облачность без осадков в субботу на территории Татарстана. В ночное время возможно усиление ветра с порывами до 14 м/с. Температура опустится до отметок -3, -8 градусов, а в некоторых районах даже до -13 градусов. В течение дня воздух прогреется до 0-5 градусов, однако синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.