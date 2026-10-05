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ВТБ: в сентябре выдачи ипотеки в России выросли на 60%

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По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объё...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объём ипотечных выдач по стране составил порядка 600 млрд рублей — это примерно на 60% больше результата августа и на 50% превышает показатель сентября прошлого года.

Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября. На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году. Доля семейной ипотеки в общем объёме, по оценкам банка, составила около 64%.

Кроме того, сентябрь стал самым сильным месяцем с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объём продаж составил 800 млрд рублей.

С начала года совокупный объём ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 трлн рублей — это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Семейная ипотека в сентябре устроила себе декабрь — на три месяца раньше календаря. Ее общерыночные выдачи выросли вдвое к августу, примерно до 385 млрд рублей, обогнав на треть ажиотажный июнь и перекрыв январский пик в 325 млрд.
Вероятно, этот результат госпрограммы станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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