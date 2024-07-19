Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ обнаружили слив неизвестных отходов

Речка выглядит таким образом уже далеко не первый год

pixabay.com

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Жители Лаишевского района Татарстана начали жаловаться на загрязнение Волги. Люди думают, что все это связано с татарстанской «Рублёвкой» или иначе с богатым посёлком, где живут представители власти и различные бизнесмены.

По словам свидетелей, речка выглядит таким образом уже далеко не первый год. Жители не раз видели, как непонятные отходы сливаются в водоем.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске авто насмерть сбило лося и вылетело с дороги. На месте дорожного происшествия находились экстренные службы. Расследование все еще продолжается.

Кроме того, мы говорили, что в Казани произошло ДТП с участием 3 авто. Все 3 транспорта оказались сильно повреждены и не смогли уехать с места дорожного происшествия сами. Водитель «четырки» особенно был встревожен состоянием своей ласточки, потому что она была ему нужна для работы.

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