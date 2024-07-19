В Нижнекамске авто насмерть сбило лося и вылетело с дороги

В районе Нижнекамска случилась серьезная авария, в которой один человек пострадал. По предварительным данным, легковушка сбила лося. Известно, что животное неожиданно оказалось на проезжей части.

От удара авто выкинуло за пределы трассы, после чего машина врезалась в бетонное строение. Потерпевшего оперативно доставили в больницу. Лось умер на месте аварии.

На месте дорожного происшествия трудились экстренные службы. Расследование все еще продолжается, пишет Татар-информ.

Ранее мы писали о том, что в Казани произошло ДТП с участием 3 авто. Все 3 транспорта оказались сильно повреждены и не смогли уехать с места дорожного происшествия сами.

Кроме того, мы говорили, что на Мамадышском тракте автобус №71 столкнулся с Hyundai. Все случилась, когда водитель общественного транспорта, молодая женщина, уже ехала в депо.