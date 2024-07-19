В Казани произошло ДТП с участием 3 авто

На ул. Глушко случилась авария с участием 3 машин. По словам водителя автомобиля «Лады», он не справился с управлением и влетел в Skoda, которая затем оказалась на встречке, где столкнулась с другим авто.

Все 3 транспорта оказались сильно повреждены и не смогли уехать с места дорожного происшествия сами. Водитель «четырки» особенно был встревожен состоянием своей ласточки, потому что она была ему нужна для работы.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии выясняли все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что на Мамадышском тракте автобус №71 столкнулся с Hyundai. Все случилась, когда водитель общественного транспорта, молодая женщина, уже ехала в депо.

Кроме того, мы говорили, что в Казани мужчина избил домофон кирпичом. Житель Татарстана разозлился, когда так и не смог дозвониться до кого-то.