Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ на восстановление водоёмов выделили 235 млн рублей

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В Татарстане восстановят 8 водоемов до 2025 года. На эти цели выделили 235,8 млн рублей.

Исполнителю предстоит очистить озера на левом притоке Ноксы в Куюках, очистке озера в Мещеряковском сельском поселении в Буинском районе и восстановлению экологического состояния озер в селе Большое Мереткозино в Камско-Устьинском районе.

Также нужно будет провести мероприятия по руслорегулированию на реке Агрызке в Агрызе, на реке Ахтырке в Алексеевском районе и на реке Тойме в Менделеевскер. Ещё выполнить работы по снижению уровня грунтовых вод на территории Шишкинских прудов в Елабуге.

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