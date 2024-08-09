В РТ к 2030 году планируют построить грузовой речной порт

К 2030 году в РТ могут возвести грузовой речной порт на Каме. Об этом рассказал глава района Сергей Демидов.

Сейчас идут работы по разработке документов.

Сперва участок хотели использовалась для строительства трассы и разгрузки грузов. Все изменения в схемы внесены.

Возведение объекта порта будет важным событием для Алексеевского района, который находится на 13 месте в списке соцэкономразвития РТ.

Ранее мы писали о том, что 9 августа 2024 года, пройдет премьер-лига между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команда из Казани за 3 тура уже получила 3 очка, одержав 2 победу и проиграв 2 раза. «Рубин» находится на 9 месте турнирной таблицы.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 11 августа можно будет бесплатно посмотреть кино под открытым небом. Местные жители и гости Казани смогут увидеть лучшие короткометражные кинокартины молодых режиссеров и отдать голос фонариком за победителя. Полное расписание.