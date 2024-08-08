В Казани 11 августа можно будет бесплатно посмотреть кино под открытым небом

В воскресенье, 11 августа 2024 года, на Кремлевской набережной пройдет конкурсный показ одиннадцатого Фестиваля уличного кино.

Местные жители и гости Казани смогут увидеть лучшие короткометражные кинокартины молодых режиссеров и отдать голос фонариком за победителя. Все состоится пройдет под открытым небом. Вход для всех свободный.

Программа мероприятия скоро появится.

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