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9 августа пройдет премьер-лига между казанским «Рубином» и «Ростовом»

Команда из Казани за 3 тура уже получила 3 очка

pixabay.com

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9 августа пройдет матч 4-го тура премьер-лиги между клубами «Рубин» и «Ростов». Все состоится в Ростове-на-Дону в 20:45.

Команда из Казани за 3 тура уже получила 3 очка, одержав 2у победу и проиграв 2 раза. «Рубин» находится на 9 месте турнирной таблицы.

Российский тренер Александр Тарханов рассказал ProGorodChelny, что «Рубин» и «Ростов» – приблизительно равные противники.

Следующий матч казанский клуб «Рубин» проведет 14 августа 2024 года. Наши игроки во 2-ом туре будут играть «Зенитом» (Санкт-Петербург).

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