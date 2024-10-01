В РТ из-за вспыхнувшего сена сгорели 6 хозпостроек

В Тукаевском районе Татарстана случилось возгорание. В д. Старый Байлар сперва загорелось сено, а после пламя перешло на хозпостройки. Об этом рассказали в МЧС РФ по РТ.

Спасатели на месте потушили пожар на площади 118 кв. метров. По предварительным данным, причина появления огня - самовозгорание сена, которое является проблемой для местных жителей.

Чаще всего возгорание случается по причине неосторожного обращения с огнём, нарушений правил безопасности во время хранения или же просто поджога.

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал доложить о результатах расследования случая с массовой дракой иностранцев в Нижнекамске.

Информация о потасовке появилась в социальных сетях. Об этом рассказали в ведомстве.

Доклад об установленных причинах драки Александру Бастрыкину доложит руководитель местного СУ СК России Валерий Липский.