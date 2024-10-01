Бастрыкин взял дело под контроль после драки мигрантов в РТ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал доложить о результатах расследования случая с массовой дракой иностранцев в Нижнекамске. Информация о потасовке появилась в социальных сетях. Об этом рассказали в ведомстве.

По этому факту Следственное управление Следственного комитета РФ по РТ завел уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса России. Доклад об установленных причинах драки Александру Бастрыкину доложит руководитель местного СУ СК России Валерий Липский.

Ранее мы писали о том, что в жилищном комплексе Светлый в Куюках Республики Татасртан пьяные мужчины избили подростков в магазине.

В торговой точке одному местному жителю показалось, что его якобы толкнули, тогда он решил вывести детей на улицу. Через некоторое время к мужчине подошли еще 3-4 человека.