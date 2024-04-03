В Татарстане из-за подъема уровня воды закрыли 2 моста через реку Свияга

В Буинском районе РТ из-за подъёма уровня воды в р. Свияга было принято решение закрыть 2 низководных моста в районе сел Кият и Кильдуразы. Об этом рассказал глава района.

Ранис Камартдинов написал, что вода в реке уже добралась до поверхности мостов. Людей просят пользоваться объездными дорогами. Местные жители обеспечены продуктами и лекарствами.

Не так давно в с. Исаково на одной из улиц текли талые воды с полей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Татарстану. По информации ведомства, жилые дома не были подтоплены. Потерпевших нет. Глава сельского поселения попросил трактора и экскаватора прокопать отводную канаву. Сейчас уровень воды в с. Исаково упал.