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В РТ хотят увеличить штрафы для уличного бизнеса

В Государственном совете рассказали, что все де...

Екатерина Елисеева

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В РТ может вырасти сумма штрафа для некоторых бизнесменов. Теперь торговцам и аниматорам нужно будет отдать до 1 млн рублей за деятельность в неустановленных местах.

В Государственном совете рассказали, что все дело в не эффективности уже существующего штрафа. Размер наказания мог способствовать очередному нарушению. Сейчас размер штрафов вырос с 3 до 4 тыс. рублей для физлиц, для должностных— с 10 до 40 ты. рублей, а для юрлиц — с 50 до 250 ты. рублей. При новом нарушении юридические лица могут получить до 1 млн рублей, должностные лица — до 50 тысяч, граждане — до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что флаг Республики Татарстан в Угледаре повесили в честь погибшего бойца из Елабуги.

Военные во главе с бойцом с позывным Бандит водрузили флаги. Всего над городом развиваются 3 флага РТ и 3 Знамени Победы.

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