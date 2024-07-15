В РТ 3 пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

3 пляжа в регионе не соответствуют требованиям гигиены. Сведения сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В ведомстве рассказали, что по данным на 15 июля 2024 года, вода в водоемах Мензелинска, Челнов и на пляже “Солнечный Ик” в Муслюмово не соответствуют норме.

Мэриям районов, ответственным юр. лицам были направлены предложения об установке специальных знаков о запрете купания в этих местах.

Ранее мы писали о том, что абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов. Бегунья рассказала, что ей нужно было добраться до близких, которые живут в Набережных Челнах. Об этом она сообщила скорой помощи.

Кроме того, мы говорили, что в Нижнекамске лесополоса от «Солнечной поляны» до Красного Ключа получила имя. Об этом в телеграм-канале рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации от РТ Айдар Метшин.