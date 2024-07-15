В Нижнекамске лесополоса от «Солнечной поляны» до Красного Ключа получила имя

Теперь известно, какое имя будет у леса от «Солнечной поляны» до мечети в районе п. Красный Ключ в Республики Татарстан.

Большая часть голосов местные жители отдали именно за название «Урман». Об этом в телеграм-канале рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации от РТ Айдар Метшин.

Мужчина поблагодарил различные профучреждения города, УК «ПЖКХ-17», лесхоз, исполнительный комитет и многих других, кто помогал приводить лес в порядок.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Победы в Казани 15 июля сильно полыхает Газель. Как рассказали очевидцы час назад, сперва автомобиль пытались тушить своими силами.

Кроме того, мы говорили, что казанцы сообщили о стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань». между молодыми людьми, вероятно, подростками случилась ссора