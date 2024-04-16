В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

В Нурлатском районе Татарстана случилась смертельная авария с 2 легковыми автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ по региону.

ДТП произошло на 5 км трассы Нурлат – Нижний Нурлат. По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» нарушил правило дорожного движения, выехал на встречку и там столкнулся с «Ладой Грантой». Как итог, водитель и 2 пассажира последней умерли на месте.

Водителя первой машины и еще одного пассажира «Гранты» с разными травмами госпитализировали в медучреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося выясняются.

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