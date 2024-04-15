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Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца Пиркина выплатят 3,8 млн руб
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В Нижнекамске Татарстана суд взыскал с МВД РФ 3,8 млн рублей по делу о суициде после пыток в отделении полиции Ильназа Пиркина. Об этом рассказала правозащитная организация «Травмпункт».

Около 3 000 000 рублей выплатят родителям умершего парня и примерно 800 000 рублей – его сестре.

Сами пострадавшие просили взыскать компенсацию в 4,5 миллиона рублей.

В 2017 году молодой человек покончил с собой Ильназ Пиркин, который подозревался в кражах машин. В предсмертном видео парень сообщила, что правоохранители пытали его около 19 часов, чтобы выбить признание. Однако по словам погибшего, он этого не совершал.

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