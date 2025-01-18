В Нижнекамске с программой «Наш двор» в 2025 году отремонтируют более 50 дворов
В Нижнекамске подведены итоги выполнения программы «Наш двор» за 2024 год. В течение года в городе и прилегающем районе были приведены в порядок 73 дворовые зоны, охватывающие 107 жилых зданий. Общий объем финансирования на эти мероприятия превысил 900 миллионов рублей.
В настоящее время проходит конкурс на выбор генерального подрядчика для разработки проектных материалов и проведения ремонтных работ. Торги запланированы на 27 января.
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