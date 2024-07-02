В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Уже в скором времени жителей Татарстана будет сухая и жаркая погода. В регионе потеплеет до 36 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем в вторник, 2 июня в Казани ожидается переменная облачность и температура воздуха +30...+32 градуса.

3 июля метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью может быть +14...+19 градусов, а днем +29...+34 градуса.

Днем 4 июля потеплеет до +36 градусов.

В пятницу, 5 июля и выходные дни местами ожидаются грозы и дожди.

По прогнозу специалистов, жара сохранится в Татарстане до конца текущей недели.

Ранее мы писали о том, что в Казани 6 июля 2024 года, в парке имени Горького состоится «Большой семейный пикник». В парке будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых». Атмосферу праздника создадут выступления диджеев.