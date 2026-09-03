Экономика

Зерновой терминал до 3 млн тонн в год появится в порту Суходол

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В порту Суходол на Дальнем Востоке планируют по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В морском порту Суходол на Дальнем Востоке построят зерновой терминал мощностью до 3 млн тонн в год. Завершить строительство планируется до конца 2030 года, сообщили в «Деметра-Холдинге».

Строительством займётся «Деметра-Холдинг» при участии Центра развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ). Стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на Восточном экономическом форуме. Объём инвестиций будет определён после проектирования и подготовки технико-экономического обоснования.

До запуска нового комплекса партнёры намерены использовать действующую инфраструктуру порта Суходол для перевалки сельхозпродукции. Это позволит оценить потенциальную грузовую базу, протестировать логистические решения и сформировать экономическую модель будущего терминала.

В «Деметра-Холдинге» необходимость проекта связывают с ростом поставок российской аграрной продукции в страны Азии и потребностью в дополнительных экспортных маршрутах. Как заявил гендиректор ЦРПИ Гаджимагомед Гусейнов, терминал должен обеспечить сельхозпроизводителям дополнительный канал поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

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