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В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах

Тление спасатели тушили 2 пожарных авто

Mash Iptash

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В Челнах около Поволжской экологической компании был зафиксирован дым, который люди видели с самых разных концов города. Изданию «БИЗНЕС Оnline» рассказали в ГУ МЧС по Татарстану, на месте тлела мусорка на площади 80 квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что в 11:59 пришло сообщение, что на территории компании было тление свалки на площади 80 "квадратов".

Тление спасатели тушили 2 пожарных авто. Потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан 5 человек пострадали в аварии. 1 сентября 2024 года, в 13:40 на 13 км трассы Казань-Буинск-Ульяновск случилось жуткое дорожное происшествие.

По информации свидетелей, от переда Toyota почти ничего нет. А вторая машина стояла на обочине. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.

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