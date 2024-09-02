В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в аварии

1 сентября 2024 года, в 13:40 на 13 км трассы Казань-Буинск-Ульяновск случилось жуткое дорожное происшествие. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Faw.

Как итог, травмы получили водитель иностранного авто и 4 его пассажира. Они получили травмы различной степени тяжести.

По информации свидетелей, от переда Toyota почти ничего нет. А вторая машина стояла на обочине.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице РТ на ул. Файзи произошло серьезное ДТП. Свидетели выложили видео с места аварии в социальных сетях. У одного авто был разбит бампер, а у другого смят капот. Обстоятельства произошедшего выясняются.