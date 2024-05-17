В лесах РТ начался сезон активности змей

В Татарстане заметно увеличилось количество змей. Местные лесничие призывают жителей быть бдительными при посещении лесов, особенно в Нижнекамске, где возможны встречи с различными видами этих рептилий, включая гадюк и ужей.

Эксперты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, такие как ношение высоких сапог и применение антигистаминных средств в случае укуса.