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В Казани пройдет акция, в ходе которой можно будет обменять подарки на ценные бумаги

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В Казани стартует акция, в ходе которой можно будет обменять ненужные подарки на ценные бумаги российских компаний. Мероприятие проводят благотворительный фонд «Второе Дыхание», Тинькофф Инвестиции и компания RMixed (популярные сети модной одежды MAAG, ECRU, VILET и DUB). Точки обмена открыты в пяти городах, в том числе и в Казани.

Передать вещи на благотворительность и получить полезный подарок можно на специальных стойках в торговых центрах или в одном из 243 магазинов-партнеров проекта. Жители Казани могут принять участие в акции с 11 по 14 января в ТРЦ Мега.

За передачу вещей предлагается получить несколько подарков — ценную бумагу стоимостью до 1 тысячи рублей для себя, а также подарочные сертификаты на ценные бумаги такого же номинала для близких, коллег и друзей.

Сотрудники компании помогут оформить зачисление ценных бумаг на личный брокерский счет, а если у человека его еще нет, то подскажут, как его открыть. Подарочные сертификаты для близких можно будет получить, указав контакты тех, кому предназначается подарок. Также в точках обмена и на сайте проекта можно будет приобрести ценные бумаги в качестве подарка, а сотрудники расскажут, как оформить их дарение в приложении.

Вещи, предлагаемые для благотворительных целей, должны соответствовать нормам фонда. Они должны быть чистыми, сухими и без плесени, упакованными в завязанные пакеты, а также не должны быть нижним бельем, носками и колготками.

Руководитель отдела развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций Артем Сухорученков отмечает, что в праздники люди дарят друг другу множество подарков. В компании хотят, чтобы выбор не вызывал мучений, а люди получали действительно желанные подарки.

«Поэтому мы обращаем внимание на полезную альтернативу обычным подаркам, таким как пятая футболка, четвертая толстовка или шестое платье – предлагаем подарок, который можно превратить в ценную вещь, потратив его сразу или в будущем. Акции стабильных компаний имеют потенциал роста. Для многих это может стать первым шагом к формированию полезной финансовой привычки в Новом 2024 году. Можно комбинировать их с другими активами, чтобы составить сбалансированный портфель. Наш проект дает возможность людям поделиться теплом друг с другом и помочь тем, кто в этом нуждается, совершая добрые дела прямо во время праздничных покупок. Когда Дед Мороз перестает приносить подарки, мы понимаем, что мы сами являемся создателями чудес для себя и людей вокруг нас. И мы хотим, чтобы эти чудеса умножались», — отмечает специалист.

Учредитель фонда Дарья Алексеева говорит, что с каждым годом все больше приходит осознание, насколько негативно сказывается эпоха потребления на планете.

«Но перед каждым новым годом мы верим, что в следующем году таких новостей будет меньше. Поэтому каждый, кто ответственно подходит к выбору подарков для близких, осознанно и экологично избавляется от ненужных вещей в уходящем году и вносит свой вклад в новый год. Такой год будет чище и добрее. Сдав вещи в наш фонд, вы не только освобождаете шкафы от ненужного и делаете теплый подарок нуждающимся, но и инвестируете в будущее, получая или даря акции. Вы также дарите возможность людям по всей России, которым помогает фонд, встретить новый год в том, что им нравится или в чем они нуждаются», — подытожила Сухорукова.

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