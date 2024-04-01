В Казани напротив цирка 74-летний мужчина провалился под лед

В Казани в районе цирка местный житель провалился под лед. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республики Татарстан.

Утром 1 апреля 2024 года, на р. Казанке напротив Казанского цирка были слышны крики о помощи, подо льдом оказался пенсионер и стал тонуть.

На место быстро прибыли спасатели на спецподушке. 74-летнего мужчину вытащили в 100 метрах от берега и передали медикам скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело.