После ножевого ранения в грудь в общежитии в Казани возбудили дело

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Екатерина Елисеева
По факту нападения с ножом в общежитии Казани на ул. Дементьева проводится проверка, по ее итогам будет принято решение. Об этом рассказали в региональном УМВД РФ.
В ведомстве сообщили, что в полицию пришло сообщение о том, что в квартире на улице Дементьева мужчине нужна медпомощь. На место оперативно отправились правоохранители. Выяснилось, что в квартире 3 мужчин пили алкоголь. Внезапно между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Как итог, один из них получил ножевое ранение в грудь.
Медики доставили потерпевшего в 12 городскую больницу. Подозреваемых задержали.
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