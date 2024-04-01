После ножевого ранения в грудь в общежитии в Казани возбудили дело

По факту нападения с ножом в общежитии Казани на ул. Дементьева проводится проверка, по ее итогам будет принято решение. Об этом рассказали в региональном УМВД РФ.

В ведомстве сообщили, что в полицию пришло сообщение о том, что в квартире на улице Дементьева мужчине нужна медпомощь. На место оперативно отправились правоохранители. Выяснилось, что в квартире 3 мужчин пили алкоголь. Внезапно между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Как итог, один из них получил ножевое ранение в грудь.

Медики доставили потерпевшего в 12 городскую больницу. Подозреваемых задержали.

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