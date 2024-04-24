В Казани могут закрыть прокат катамаранов и лодок на озере Кабан

Природоохранная прокуратура планирует обнулить договор водопользования, который был подписан между Министерством экологии РТ и бизнесменом Натальей Вохминцевой. У женщины есть пункт проката катамаранов и лодок на о. Кабан.

Еще в 2023 году межрайонная прокуратура Казани обнаружила некоторые нарушения.

1. У предпринимательницы не было права на использовать участок земли, который прилегает к берегу. В ведомстве сообщили, что местные жители заходят на место проката по прибрежной местности.

2. Когда шла проверка, у Натальи не было разрешения регионального Роспотребнадзора – документ она получила позднее.

3. В ходе заключения договора не было аукциона.

В январе 2024 года арбитражный суд РТ признал заключение соглашения незаконным. Женщина подала апелляцию, ее рассмотрят на заседании в мае, пишет «Бизнес Online».