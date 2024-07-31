В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Сотрудники ГАИ РТ во время просмотра социальных сетей нашли кадры, на которых автовладелец Mercedes-Benz устроил дрифт на парковке возле местного ипподрома.

Правоохранители рассказали, что водитель своим поведением угрожал другим людям.

Сотрудники Госавтоинспекции по видео установили личность нарушителя, им оказался 29-летний молодой человек. Был составлен протокол. Кроме того, специалисты установили, у него автомобиля имеется серьезная неисправность. В результате, Mercedes-Benz у водителя изъяли.

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Кроме того, из-за сальмонеллеза в Республике Татарстане временно закрыли кафе «Василек». Эксперты зафиксировали нарушения к организации обеспечения едой. Были составлены протоколы. Суд запретил кафе работать 30 суток.