Раис РТ Рустам Минниханов встретил в региональной столице Татарстана премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом сообщили в пресс-службе главы субъекта.

В сообщении сказано, что Абий Ахмед прилетел для участия в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года. В местном аэропорту его встретил Раис.

Напомним, Эфиопия вступила в союз 1 января текущего года. Решение о включении государства было принято в августе минувшего года.

Ранее мы писали о том, что глава Сербии Александр Вучич не будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в региональной столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года.

При этом глава другого государства напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против Российской Федерации.

Об этом специалист рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.