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Вучич объяснил, почему он не участвует в саммите БРИКС в Казани

Об этом специалист рассказал в эфире Радио и те...

Duma.gov.ru

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Глава Сербии Александр Вучич не будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в региональной столице Ресупблики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года. Причина - президент ранее договорился о визите с некоторыми европейскими политиками. Об этом специалист рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам Александра, говорится о премьере Польши Туске, премьере Греции и председателе Европейской комиссии Урсуле.

Вучич сообщил Владимиру Владимировичу Путину, что у него есть запланированы встречи. По этой причине он не сможет приехать на саммит.

При этом глава другого государства напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против РФ.

Ранее мы писали о том, что 4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году. Мэр подчеркнул, что возведение метрополитена - дорогое дело. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей.

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