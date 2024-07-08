В Кайбицком районе 7 июля водитель погиб на месте ДТП

7 июля 2024 года, примерно в 6 утра на трассе Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино в РТ 27-летний водитель «Лады», по предварительным данным, не выбрал безопасный скоростной режим. По этой причине он съехал в кювет и перевернулся.

Как итог, водитель умер на месте. Его 23-пассажира госпитализировали. Кроме того, стало известно, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями. Об этом рассказали в ГАИ Татарстана.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом. Все случилось на улице Шоссейная.

Мэрия Казани напоминает жителям об изменения в движении общественного транспорта, вступающих в силу с 8 июля. Изменения коснутся маршрутов №2, 25, 30, 40, 47, 49, 62, 63, 68, 71, 72 и 77. Теперь 30% казанцев придётся ездить с пересадками. При этом, 2 маршрута будут отменены.