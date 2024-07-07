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· 16+ · Полина Сластникова

В Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом.

На ул. Шоссейная в Альметьевске произошло столкновение микроавтобуса и Лады-Гранты.

Татар-Информ

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На ул. Шоссейная в Альметьевске произошло столкновение микроавтобуса и Лады-Гранты.

По данным Татар-Информ, водители автомобилей, а также один из пассажиров микроавтобуса попали в больницу. Также в ДТП погибла пассажирка Лады-Гранты, основная сила удара пришлась на её сторону, поэтому девушка умерла на месте до прибытия медиков. Ей было 26 лет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что с 8 июля вступают в силу изменения в маршрутах движения 10 казанских краснобусов, а 25 и 49 маршруты прекращают свою работу. Из-за них по предварительным 30% казанцев будут добираться до пунктов назначения с двумя и более пересадками

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